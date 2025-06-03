侯友宜化身主廚　帶粉絲用美食感受新北之美

新北市長侯友宜與主廚一起進行沙拉擺盤。（照:新北市府提供） 中評社台北6月3日電／為慶祝“我的新北市”臉書官方粉絲團成立14周年，新北市政府新聞局今日在新北市美術館戶外空間“新美聚場”舉辦“食在新北，藝饗未來”藝術餐會，邀請幸運粉絲朋友們一起感受“藝術即生活”的理念。中國國民黨籍新北市長侯友宜還與主廚一起進行沙拉擺盤，他笑稱，“要和主廚偷學幾招”。



新北市政府透過“我的新北市”社群抽獎活動，從上千則留言中抽出幸運民眾參與“食在新北，藝饗未來”藝術餐會，這次除了選用新北在地食材，也使用鶯歌陶次瓦代代合作會陶瓷器皿，擺盤設計更融合大漢溪流域的自然景緻和美術館戶外裝置。



主廚團隊以綠竹筍佐黃西瓜詮釋清晨溪畔的清新，瑞芳小卷襯椰奶泡沫再現海溪交會，貢寮九孔鮑結合三峽蜜香紅茶凸顯鮮甜風味，甜點為金山地瓜蝶豆花凍，全程搭配坪林冷泡茶。



侯友宜致詞時說，新北市擁有海岸、山林、河川與豐富的人文，造就多元而獨特的城市風景，這場餐會將藝術帶入日常，不只走進展廳，更走入餐桌。我們希望藉由這樣的文化實踐，讓藝術親近你我，讓生活處處充滿驚喜與啟發，打造既溫暖又具創意的文化城市，讓市民隨時看見這座城市的美、聽見藝術的聲音、品味文化的溫度。



新聞局長李利貞表示，感謝每位支持“我的新北市”官方社群的粉絲朋友，因為有你們的關注與回饋，新北的點滴故事才得以被看見、被分享。過去十四年，新聞局始終堅持“新北大小事，都在我的新北市”的初衷，從政策推廣到文化活動，從資訊傳遞到情感連結，粉絲數也成長到將近一百零三萬，為全台縣市最具人氣的官方帳號，這個平台早已超越了文字，成為凝聚認同的橋樑，更見證了新北市的成長。



會後安排專人帶粉絲們進行新北市美術館《往來／照見》及《基進城市》特展導覽，一同穿梭藝術與城市的時空脈絡。從近代至當代美術史的多重視角，探索人在歷史與記憶中的映照；再進入全球化浪潮下城市變遷的複雜現場，感受產業、勞動與空間政治如何形塑我們所身處的社會結構。兩展交織呈現人與城市的深層對話，在觀看之餘，也思索自我於時代與空間中的位置。