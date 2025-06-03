前綠委陳歐珀涉貪　北檢搜索約談10人

前綠委陳歐珀。（中評社 資料照) 中評社台北6月3日電／前民進黨籍“立委”陳歐珀涉嫌於“立委”任內收受物流公司不正利益等賄賂，並提出修《商港法》護航業者。台北地檢署今天指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀與業者等10人，並將移送北檢復訊。



來自宜蘭的陳歐珀2012年披民進黨戰袍出征，選上宜蘭縣“立法委員”，成為單一選區兩票制施行以來首位民進黨籍宜蘭“立委”，連任三屆，地方實力雄厚，為綠營在宜蘭的指標性人物，2023年間被控接受im.B吸金案主嫌提供座車、服務處辦公空間，不得不放棄連任，如今再因捲入涉貪案遭到搜索。



檢廉獲報，陳歐珀在2016年至2020年“立委”任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其“立委”職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件修正法案以護航業者。



傳出聯興國際物流股份有限公司自2018年開始，每月支付新台幣10萬元給陳歐珀，5萬元替他支付助理費，另5萬元則匯到人頭帳戶供他運用，他則在“立院”推動《商港法》等相關法案。



檢廉掌握，2018年間，一艘貨輪停靠於基隆港，不慎撞上聯興公司的貨櫃與機具，導致業者受有重大損害，因當時商港法未把私人貨運公司列為管理範圍，聯興公司因而請託時任“立委”陳歐珀協助。



台北地檢署今天指揮廉政署兵分14路，執行搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，預計帶回陳歐珀、陳歐珀助理、親友、洪男等9名被告與1名證人，全案朝違反貪污治罪條例違背職務行收賄等方向偵辦。