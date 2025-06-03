回擊藍白　台電：不能用無電換無煤

台電董事長曾文生（中）召開記者會，強調電廠依法運轉。（照:“經濟部”提供） 中評社台北6月3日電／藍白今日在“立法院”聯手通過2028年中火無煤決議，台電表示，台中電廠無煤供電是台電目標，但穩定供電是首要，電廠發電已不足台中用電，“不能用無電達到無煤”。



台灣民眾黨“立院”黨團今日再度砲轟台電的台中電廠及高雄興達電廠，無照使用燃煤機組發電，台電董事長曾文生今天也召開記者會回應，指出操作許可證到期前台電都有依法提出申請，目前還是在台中市政府審查過程，是它未發照，台電仍依法按“原證”操作。



台電董事長曾文生今天率總經理王耀庭等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組“無照”運轉。



曾文生指出，中火目前有10部燃煤機組，2號、3號、6號、7號、10號機組遭點名無照運轉。曾文生今解釋，6號、7號、10號機的操作許可於去年底屆期，台電也於去年9月4日申請，但經過九個月時間，3張證還在台中市政府的審查作業中；而中火2、3號機的操作取可於2020年被台中市廢止，不過，此處分被當時中央的環保署廢止，5年來台中市府都沒有做出任何的處份。



他說明，依據固定汙染源的操作許可的審查規範，希望主管機關能夠在35天內作出審查，最多可以展延15天；但台電肩負“國家”穩定供電的工作，若主管機關沒有做出審查，就是視同“原照”展延狀況，一直到做出審查為止。



曾文生表示，中火操作許可，事實上還在台中市政府的審查過程，是它未發照，不是我們(台電)故意無照操作，且若是無照操作，是違法行為，台電應該要被處分，但這9個月來台電公司也“沒有收到任何裁處”。

