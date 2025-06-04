何志勇：特朗普急於與中方談判　找台階下

新竹清華大學通識教育中心兼任助教何志勇接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）美官員釋出美中元首將於本周進行一對一通話的訊息，中方未證實。新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇向中評社表示，特朗普面對國內貧富差距持續擴大，關稅措施衝擊藍領支持者等因素，非常急著要和中方談判，也因為如此，外界才會擔心美方會將台灣議題作為談判籌碼，甚至是“把台灣賣了”。



何志勇分析，特朗普有一個賞味期，他不想讓這場貿易戰拖太久，傷到自己。希望盡快透過與中國談判，取得某種程度的下台階。



針對美中談判迫在眉睫，台灣何去何從？何志勇說，當前賴清德政府與美方溝通出現“斷線”，對台灣非常不利，等於是在做單盲測試，美方知道底線，台方卻不知道他們想做什麼。



何志勇，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，專長為比較政治、美國政治，曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、文傳會副主委，現為國民黨革命實踐研究院副院長、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授。



何志勇表示，美中關稅戰對美國社會與政治已造成實質壓力，特別是對特朗普選民結構的衝擊。特朗普急於與中國領導人溝通，是因為對內政經壓力感到焦慮，是真的急了，因美國老百姓日常開銷增加，加上通膨未解與所得停滯，使基層民眾不滿情緒升高。



何志勇說，如果美國民眾買東西每次都要多付10%，那也是一筆開銷。加上美國貧富差距已經夠嚴重，特朗普還推出所謂“大而美”的減稅計劃，事實上是替有錢人減稅，這對藍領支持者是傷害。

