中評關注：擺脫罷免頹勢　藍打韓國瑜牌

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨陷罷免困局，已有藍委喊出“綠若過半將拉下國民黨籍“立法院長”韓國瑜”，訴諸支持者出門投下反對罷免票，以“韓國瑜牌”當救援主軸，進行藍軍動員。



藍綠互相大罷免即將邁入第三階段投票，以二階送件情況，罷免藍委：罷免綠委為“31：0”，且目前罷免綠委送件及最後連署衝刺情況並不樂觀，外界推估恐難以“破蛋”。目前遭罷免的藍委已開始進入“防禦”狀態，準備開啟選戰模式，訴求支持者在第三階段投下不同意罷免票。



傳出國民黨估罷免投票最壞丟8席，一旦民進黨過半，“立法院長”韓國瑜恐失去“國會”龍頭。對此，藍委謝龍介3日在“立院”受訪時表示，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘汲汲營營想要罷免藍委，因為“國會”過半後可以把“立法院長”改選門檻從2／3改成1／2，按時間推估，若大罷免成功，“最後一年就是‘立法院’柯院長”。



根據現行《“立法委員”互選院長副院長辦法》第8條規定，院長、副院長經全體“立法委員”1／3以上人數提議，出席委員2／3以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。



謝龍介有其政治敏銳度，也熟悉綠營生態，藉媒體發問，順水推舟拋出“大罷免若成功，之後‘立法院長’換人當”的議題，加深藍營支持者的危機感，未來可能會是第三階段投票的主軸，刺激藍營支持者投下反對罷免票的動力，因為韓國瑜有兩項指標，一是“國民黨當前最高公職”需守護，二是“曾遭罷免高雄市長”須謹慎。

