李勝峯：疑美論是台灣主流　綠營也動搖

新黨副主席李勝峯認為疑美論是台灣主流。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）民主文教基金會3日發布最新民調，顯示有67%的受訪者認為美國想要保衛台灣並非真心，只是把台灣當作跟中國大陸對抗的籌碼，而同樣將近七成（66.2%）的受訪者認為美國總統特朗普會因為美國利益而出賣台灣。新黨副主席、前“立委”李勝峯對此表示，這代表疑美論就是目前台灣的主流。



李勝峯說，近七成民眾認為美國會因為利益出賣台灣，遠超出政黨表態，連民進黨支持者中，認為不會的人有46.4%、會的人仍有43.7%，是在統計標準差內，代表連綠色支持者都對美國是否會出賣台灣而感到焦慮、徬徨，執政者須正視這樣的訊號。



民主文教基金會3日舉辦“賴清德越靠美，台灣更疑美？”民調結果發布與分析記者會，由該基金會董事長、中國國民黨前大陸事務部主任桂宏誠主持。



民調中有67%的民眾認為，美國想要保衛台灣並非真心，只是把台灣當作跟中國大陸對抗的籌碼，衹有12.0%民眾不這樣認為，剩下的未表態。另有66.2%民眾認為特朗普會因為美國利益而出賣台灣，僅20.4%不認為，剩下的未表態。



李勝峯在會中表示，綜合民調來看，台灣民眾現在就是疑美為主流，認為美國賣武器給台灣是要賺更多錢，而不是要保護台灣；台灣全力配合美國，不會換來台灣的安全，而台灣是美國抗中的籌碼，特朗普會為了美國的利益出賣台灣。



他指出，從交叉分析來看，民進黨支持者中仍有43.7%認為美國會為自身利益出賣台灣，不會的則有46.4%，兩者相差僅三個百分點，處於統計標準差範圍內，顯示連深綠同溫層對美國的信賴也在動搖。