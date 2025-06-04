中評關注：魏哲家迎戰台積電股東麻辣提問

台積電董事長魏哲家3日首次主持台積電股東會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月4日電（記者 盧誠輝）台積電3日召開一年一度股東會，這是台積電董事長魏哲家掌權後首度面對股東。他一開場即展現親民作風，強調將把股東會大部分時間留給股東提問，面對各式麻辣提問，均直球對決，獲得股東一致好評與肯定。



魏哲家去年6月在台積電股東會接任董事長後，歷經在美國白宮宣布加碼投資美國1千億美元轟動全球，美國總統特朗更不時提到台積電，如今企業版圖遍及美國、德國、日本、大陸等，中東也在招手，魏哲家首次主持台積電股東會所做的相關說明備受市場關注。



魏哲家昨的開場致詞僅花了約80秒時間就結束，內容簡潔有力，隨後又把過去相當冗長的營業報告時間壓縮在24分鐘內，保留了整整約100分鐘的時間讓現場股東問好問滿。



魏哲家在股東發問環節一開始，還堅持親自唸出股東的提問後再一一回應，後來台積電法務長趁發問空檔走到魏身旁咬耳朵，希望能幫忙唸出股東登記發言的問題後，再由魏親自回應即可，但魏則回說“沒關係”，持續唸了幾個股東的發言並回應後，才改由法務長代勞。從這些小動作可以發現，魏哲家想拉近自己跟股東距離的意圖相當明顯。



面對股東包括美國關稅、匯率、海外布局和地緣政治等辛辣提問，魏哲家也來者不拒、直球對決。有股東詢問台積電是否到中東設廠？也擔憂海外投資是否會因此讓台積電的技術被偷走？魏哲家都馬上以“不會”兩個字來霸氣回應，並強調台積電會努力保持世界第一的技術領先地位，賺台積電賺該賺的錢，為股東創造更大的價值。

