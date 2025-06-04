李勝峯：特朗普若再提統一與和平　絕非戲言

新黨副主席李勝峯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普在5月美中貿易磋商後曾公開表示，中國開放市場“對統一（Unification）與和平非常有利”。新黨副主席、前“立委”李勝峯表示，這代表中美之間若真要建構穩定、互利的開放市場關係，台灣就不能繼續扮演潛在的“引爆點”。



李勝峯說，中美之間本就有默契，海峽兩岸問題由海峽兩岸人民，以和平方式解決，在這前提下，是否接下來的中美談判，中方會希望美方更明白支持，兩岸問題由兩岸人民和平解決，而不只是美方一再強調的一中政策呢？這有待觀察，但當有一天特朗普再講第二次的統一與和平時，希望執政的民進黨要有心裡準備了。



民主文教基金會3日舉辦“賴清德越靠美，台灣更疑美？”民調結果發布與分析記者會，與會的李勝峯提及特朗普提到“統一與和平說”時，做出以上表示。



李勝峯指出，5月12日中美於瑞士進行貿易磋商，儘管外界普遍不看好，認為雙方分歧難以弭平，但最終卻在短短兩天內達成具體成果，顯示談判結果非臨時拼湊，而是早在幕後有過鋪陳與共識。他指出，過往外交談判往往由技術層面啟動，逐級匯報至高層決策，但此次所達成的卻是原則性結論，美國將所有對中限制退回至4月2日以前的狀態，關稅戰休兵90天。



李勝峯分析，美方在這次談判中顯得特別急迫，主因在於美國社會本身的壓力結構遠較中國龐大與複雜，包括利益團體、政黨對立、媒體與輿論等，使得特朗普政府在政治上更需快速交出談判成績。



李勝峯也指出，特朗普會後宣稱“美國贏了，因為中國同意開放市場”，這番話背後隱含的訊號值得高度關注。他說，若開放市場是中美之間最重要的戰略目標，則雙方勢必要避免存在任何可能“引爆”整體關係的爭點，而台灣正是美中關係中最大的不確定因子。