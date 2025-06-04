財委會邀地方政府談補助款　藍綠白吵架推擠

左起藍委鄭天財、綠委賴惠員肢體接觸，未爆發嚴重衝突。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪地方政府一般性補助款達27.2%，引發各地反彈，“行政院長”卓榮泰提追加636億元新台幣預算也惹議。“立法院”財政委員會4日排案質詢財政、主計相關部會，並邀22縣市代表列席。但會議一開始，民進黨“立委”質疑是違法“違憲”會議，藍白亂刪亂凍預算，遂杯葛會議進行，引爆與藍白衝突。綠委吳秉叡趁召委賴士葆宣布休息時，霸佔主席台，阻止開會。



綠委賴惠員因與賴士葆起爭執，藍委鄭天財上前，綠委鍾佳濱也衝來理論，一度發生肢體接觸，但並未釀成嚴重衝突糾紛，僅頻頻相互叫囂。



財委會今邀請“主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“內政部常務次長”吳堂安報告並備詢，並邀各地方政府代表列席，出席者包括中國國民黨籍台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新、苗栗縣副縣長邱俐俐、彰化縣副縣長周傑、連江縣長王忠銘等，藍軍縣市大陣仗列席。



台灣民眾黨團提案，“中央政府”預算編列浮濫，原編列3.1兆元，“立法院”通案刪減後仍有2.9兆元，是史上最高，但“中央政府”不思檢討如何有效節用分配資源，卻意圖慷地方政府之慨，緊縮一般性補助款補助事項，將“直轄市”、準用“直轄市”規定之縣及縣市基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等改為未分配數，此舉不僅違反原預算刪減提案之意旨，更將嚴重影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。



會議開始前，綠委吳秉叡、鍾佳濱、李坤城提出程序發言，痛批藍白是“違憲”違法在財委會開會，明明是藍白亂搞亂刪總預算，一定要被大罷免才行，民進黨提出散會動議。