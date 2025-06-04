虐童能否處死？黃國昌飆官員無視憤怒爸媽

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 評社台北6月4日電（記者 張嘉文）“立法院”司法法制委員會今天審理“虐待兒童”是否能處以死刑相關法案，台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌質詢時指出，剴剴受虐致死案引發民眾上街的浪潮，逾13萬民眾在公共政策平台提案要求提高虐童刑責，“法務部”第一時間卻說“不予採納”，現在還是不採嗎？“法務部長”鄭銘謙對此說，3日、5日將開研修會，廣納各界意見。



黃國昌一再追問至少十次，“今天就要審法案了，要大家等‘法務部’版本嗎？”，鄭銘謙不知如何回答，最終僅支吾地說“如果願意等，我們樂見！”讓黃反嗆說“浪費大家時間”，“立法院”、憤怒的爸媽都拿大法官沒皮條，大法官真以為自己是太上皇？人民的陳情根本不被看在眼裡。



司法委員會今天邀請“司法院”副秘書長王梅英、“法務部長”鄭銘謙等相關單位列席就“法官如何判死（死刑量刑準則），及現行司法實務如何將刑法第57條第7款至第10款、第59條納入量刑鑑定因子”進行專題報告，並備質詢，另併案審查虐童致死加重刑罰至可處死刑的刑法修正草案。



由於多名國民黨“立委”提出多個修法版本，要求凌虐幼童致死者，最高可以處以死刑，藍委王育敏提案說明時強調，小孩的正義沒有得到伸張，強盜殺人有死刑，虐待兒童致死卻沒有死刑，“法務部”對此問題一再逃避，也迴避公民的提議，請問要研議到何時？希望此次修法可以通過。



黃國昌質詢時，指剴剴受虐致死案引發民眾上街的浪潮，逾13萬民眾在公共政策平台提案要求提高虐童刑責，但“法務部”第一時間卻說“不予採納”，現在態度還是一樣嗎？