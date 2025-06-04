南投集集鎮長挺藍委游顥　動員反罷免

集集鎮長吳大村致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月4日電（記者 方敬為）南投縣集集鎮公所透過藍委游顥爭取“環境部”補助，採購抓斗式資源回收車，今天舉辦啟用典禮，國民黨籍鎮長吳大村感謝游顥替集集鎮爭取經費，他強調游顥與縣府、公所密切配合，促進地方建設，民進黨卻要惡意罷免，很不合理！當場號召鎮民代表會、里長站出來，“把它當成自己選舉”，號召民眾投下不同意罷免，讓游顥繼續幫南投做事。



集集鎮公所採購第一輛抓斗式資源回收車，4日舉辦啟用典禮，鎮長吳大村、藍委游顥、地方縣議員、多位鎮民代表、里長共同見證。



吳大村致詞表示，鎮公所採購抓斗式資源回收車，要感謝游顥爭取“環境部”預算補助，該車輛一次最多可以抓取2.8公噸重的大型廢棄物，未來投入地方環境整潔，廢棄物的清運是非常好的利器，尤其集集鎮在山木眾多，遇颱風、豪雨等天災，樹木斷落過去都要仰賴人工清除，以後有了抓斗車，可望事半功倍。



吳大村隨後話鋒一轉，痛批民進黨近期發動大罷免，鎖定國民黨籍“立委”，要惡意罷免掉有在做事的民意代表，他非常不齒，游顥在地方的表現有目共睹，上任以來與縣政府、鎮公所密切配合，促進地方建設，非常有感，所以他站在地方發展的立場來說，一定要留下游顥，讓其繼續在交通委員會協助南投縣發展。他當場號召鎮民代表會、里長要動起來，把反罷免當作自己在選舉，盡力號召選民出面投下反罷免票，力保游顥。



游顥表示，感謝吳大村鎮長支持，讓他有機會配合集集鎮的需要，爭取經費採購抓斗車，採購經費約新台幣430萬元，“環境部”補助318萬元，鎮公所自籌100多萬元，對鎮公所未來在環境保護、廢棄物清運等有很大幫助，他也希望能夠持續在“立法院”幫助集集鎮發展，懇請大家幫忙。