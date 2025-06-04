侯友宜喊話“中央”亡羊補牢　將補助款給地方

新北市政府獲社福考核優等，社會局長李美珍(左)於市政會議中代表獻獎給市長侯友宜。(照:新北市政府) 中評社台北6月4日電／“行政院”統刪一般性補助款25%，引發地方反彈，今天中國國民黨籍台北市長蔣萬安也將率領多個縣市首長赴“行政院”遞交訴願。對此，國民黨籍新北市長侯友宜受訪時表示，會窮盡一切方法爭取地方補助款，他也喊話“中央”盡速亡羊補牢，盡速將補助款撥給地方，以照顧弱勢民眾。



“立法院”財政委員今日邀全台22縣市代表列席討論一般性補助款，新北市派出副市長劉和然赴會。侯友宜上午在市政會議後受訪指出，一般性補助款刪了是不對的，期待“中央政府”趕快亡羊補牢。



侯友宜說，一般性補助款刪了是不對的，不但依法不對，更重要刪的是最辛苦的弱勢族群、教育以及警消執勤設備預算，真的刪到了人民最需要的地方，所以他期待“中央政府”趕快亡羊補牢，馬上把一般性補助款依法回歸到地方，來照顧更多弱勢族群，“不要讓甘苦人甘苦，這樣不對，‘中央政府’趕快改過來，我們一定會把這些錢用在刀口上”。



媒體也提問，中國國民黨主席朱立倫稱會針對罷免採取區域聯防，在新北市由侯友宜帶領一事，侯友宜則表示，新北市的“立委”這幾年可說是盡心盡力，除了爭取預算以外，也嚴格的監督政府，他會和新北市認真努力的“立委”們站在一塊，期待一起並肩作戰，讓新北市更幸福。