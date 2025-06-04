陳玉珍：若有訊息兩岸要開戰　官方應說清

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）全民“國防”教育協會在公立竹南高中舉辦BB槍射擊比賽，遭質疑政府正在準備戰爭但又不敢明說，風波持續延燒。對此，中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍今天表示，政府必須很明確讓民眾知道目前兩岸是不是面臨會打仗的局面，如果真有明確信息，必須讓大家知道，而不是藉著販賣戰爭的恐懼來從中牟利。



陳玉珍強調，常有民眾來問她，兩岸會不會打仗，她自己也很憂心，所以政府有責任讓民眾瞭解資訊，只是如果真要小朋友或者青少年拿槍，相關心理層面的影響層面非常廣，也不能不探討。



苗栗縣長鍾東錦3日表示，如果“國家”真有戰爭危險，需要小孩子參戰？現在當政者好像在準備戰爭，可是又不敢把“戰爭”2個字拿出來，應該要讓民眾都能清楚有這個危險，可又不敢告訴人民。苗栗藍委邱鎮軍則質疑，玩具槍公司包裝成“國防”教育，民間企業身分卻能動用政府幫忙開門進學校，“這不是圖利，什麼才是？”



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，任何協會要協助政府做全民“國防”教育，都屬正面，但重點政府須讓民眾瞭解戰爭的風險為何？真正發生戰爭的可能性？譬如常有民眾來問她，兩岸是不是真的可能打仗？大家憂心的狀況非常普遍。



陳玉珍說，如果政府真的有明確信息，要進行全民“國防”教育她是支持的，但不能一邊拿著戰爭陰影恐嚇大家，另一方面藉此去賺錢，販賣戰爭恐懼，這無法接受。



陳玉珍也提到，如果從小就要讓小孩子拿槍，在他們心智還沒有成長完全的狀況下，會不會變成往後遇到問題就要用暴力來解決，這也是要慎重考慮的地方。