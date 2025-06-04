縣市政府代表猛轟預算被砍　主計長推責藍白

“主計總處”主計長陳淑姿（右）備詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪地方政府一般性補助款達27.2%，引發各地反彈。中國國民黨籍台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新等人4日列席“立法院”財政委員會，抨擊“政院”砍錢影響地方基礎建設及教育、長照等。“主計總處”主計長陳淑姿備詢則稱，是“立法院”、藍白刪總預算所致。



財委會4日排案邀請“主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“內政部常務次長”吳堂安“近十年“中央政府”依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效”進行專題報告並備質詢。各地方政府副首長也前來列席，包括台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照欣、苗栗縣副縣長邱俐俐、彰化縣副縣長周傑、連江縣長王忠銘等。



林奕華表示，“政院”刪除地方一般性補助款影響很大，衝擊兒童、少年、長輩、弱勢照顧及教育預算，社福的錢是一筆不能少。國民黨籍台北市長蔣萬安今日下午會偕8縣市到“政院”提訴願，請“政院”不要失心於民，要依法行政。“行政院長”卓榮泰後來提636億元新台幣追加預算，這與地方補助款完全是兩件事，請中央把補助款給地方政府。



鄭照新批，先不論“政院”這樣刪是否有違法爭議？但已衝擊台中市的中低收入補助、嬰幼兒影響。台中市民的育兒津貼迫在眉睫，難道這預算不重要？希望中央明確回答，台中市民今年已上繳超過2千億給中央，這是什麼優先順序邏輯？他非常失望。另外針對台中火力發電廠，他希望中央能認真面對，要有多元能源佈局戰略。