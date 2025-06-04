蔣萬安帶頭拚補助款　吳思瑤：冤有頭債有主

民進黨團召開“惡砍預算，藍白始作俑者”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）“行政院”刪除地方補助款引發不滿，中國國民黨籍台北市長蔣萬安下午將率部分藍營地方首長到“行政院”提出訴願。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，冤有頭債有主，若不是藍白濫砍濫刪今年總預算，地方補助就不會遭到刪除。但她強調，賴清德上台之後，對地方補助今年編列新台幣9495億元，是歷史新高。



她表示，各部會預算刪到見骨，只好從地方補助款來調配，但是賴清德照顧地方經費新台幣9495億元，依舊是史上新高，今年挹注比去年多了549億元，成長6.1%，就算是台北市地方經費，即便被減了預算，還是成長8.9%，多出82億元。



民進黨團今天召開“惡砍預算，藍白始作俑者”記者會，回應相關議題。出席除了吳思瑤，還有財政委員會“立委”鍾佳濱、李坤城。



藍白陣營砍刪今年度“中央政府”總預算案，“行政院”日前反擊，決議統刪各縣市一般補助款25%，民眾黨團上周於“立法院”會提案促請立即足額撥付主決議，“立法院”財政委員會今天邀全台22縣市代表列席，但會議進行後，民進黨質疑是違法會議，藍白亂刪亂凍預算，遂杯葛會議進行，引爆與藍白衝突。



吳思瑤說，賴士葆擔任財委會召委今天一定要排定推翻總預算案的會議“違法“違憲”，早知如此何必當初。藍白當時沒有惡刪總預算案，就不會有這樣結果，現在已經是6月，年都過一半，總預算也都過一半，竟然要推翻當時三讀總預算案。



鍾佳濱表示，賴士葆今天排定報告事項並邀請地方官員，要審查統刪地方補助款，我們反對。現在藍白要求變更預算要補足地方經費，當時總預算三讀並沒有附帶決議。“立法院”不得為增加預算決議，財政委員會說要受理恢復636億元，這完全是牴觸預算法。

