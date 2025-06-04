藍軍打韓國瑜牌抗罷　吳思瑤：議長應中立

吳思瑤、鍾佳濱（左起）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）大罷免即將進入第三階段投票，藍軍最近打“立法院長”韓國瑜牌“抗罷”。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，有人說韓國瑜可以當反罷免操盤手、助攻者。但站在民進黨立場，我們認為藍白陣營毀憲亂政，韓國瑜不是局外人，利用議事不公協助藍白委員毀憲亂政，對於罷免這件事情幫助國民黨，“國會議長”應該有政治中立的責任。



她也說，韓國瑜要力挺藍委時，應該要先捫心自問，毀憲亂政一年多，韓國瑜沒有責任嗎？協助藍委反罷免，韓國瑜有正當性嗎？韓國瑜是毀憲亂政的局外人嗎？



大罷免潮將往第三階段投票邁進，國民黨目前有31席通過二階連署，藍營內部焦慮高喊組成“抗罷四本柱”，希望由“立法院長”韓國瑜主導反罷免，但四人中卻獨缺黨主席朱立倫。



“抗罷四本柱”是指台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕的“盧蔣連線”，再搭配韓國瑜及黃國昌，形成藍白陣營的“抗罷四本柱”。



民進黨“立委”鍾佳濱表示，因為中國國民黨主席朱立倫表示要交棒，是否國民黨要尋求未來黨主席，希望韓國瑜來“抗罷”。這代表朱立倫黨主席帶領下，黨工因幽靈連署被司法偵辦，朱立倫領導無方？藍委不信任朱立倫領導。第二是藍委希望尋求韓院長支持，這也是對朱立倫不信任，但對韓國瑜未來有期許。