許淑華串連中部首長爭補助款　游顥：很急迫

藍委游顥致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月4日電（記者 方敬為）“行政院”統刪25%地方補助款，引發地方政府反彈，藍營執政的多位縣市長今天下午將赴“行政院”提起訴願。據瞭解，南投縣長許淑華特別串聯中部縣市長北上壯大聲勢。南投縣國民黨籍“立委”游顥接受中評社訪問表示，中部非六都之外的縣市財政相對不充裕，補助款遭砍有急迫性，因此許淑華縣長號召中台灣縣市長共同發聲，希望“賴政府”改弦易轍。



地方政府補助款遭“行政院”刪減，國民黨籍台北市長蔣萬安上周開出提訴願第一槍，藍營執政縣市首長包括南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等人，4日下午將聯合赴“行政院”提起行政訴願，蔣萬安也將到場聲援。



據瞭解，中部縣市長是由許淑華串聯，游顥表示，包括南投、彰化、雲林等中部縣市，有許多政務推動非常仰賴一般性補助款，補助遭刪減25%，對這些非六都縣市政府的影響格外劇烈，因此許淑華縣長才串聯鄰近縣市長，一同發聲，希望能夠藉此充分表達地方的意見。



游顥強調，民進黨政府刪減地方政府一般性補助款，完全是政治操作，一方面報復“立法院”刪減政府總預算、另一方面也藉此激化大罷免。過去陳水扁執政同樣面臨朝小野大的局面，但無論是“立法院”統刪或凍結政府預算，只要經過充分溝通，後面都會有預算解凍的相關程序。然而“賴政府”卻不願走正常管道，而是對地方政府開刀，政治目的昭然若揭。



游顥說，地方政府的一般性補助款遭刪減25%，許多都是法定且“立法院”通過的支出與預算，包括地方社會福利、例行性支出、基礎建設等，將使得地方政府有急迫需求。且這樣先例一開，未來每年給予地方政府的一般性補助款預算，可能都會照著這次的水位越來越低，這對非六都之外，財政相對不充裕的縣市來說，並不公平。