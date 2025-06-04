台電稱中火無煤會癱瘓電網　盧秀燕怒轟無能

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月4日電（記者 方敬為）藍白“立委”昨天在“立法院”合作通過“2028年台中火力電廠（中火）停止燃煤發電”提案，國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，代表中部700萬人民感謝。對於台電公司示警，2028中火無煤恐導致電網癱瘓，盧秀燕認為，政府要保證提供乾淨、便宜、充足的電力，燃煤發電就是骯髒的電，就是讓民眾“用肺發電”，若政府無法做到，就是無能，必須受到譴責。



台中市議會4日召開市政總質詢，國民黨籍市議員張瀞分、張廖乃綸、黃馨慧等人質詢指出，“立法院”3日通過2028無煤中火提案，相信多數台中市民都非常高興，詢問盧秀燕有何看法？



盧秀燕答詢表示，這是非常重要的事件，她代表台中286萬市民、甚至中部700萬民眾，感謝“立法院”國民黨與民眾黨的“立委”，捍衛中部民眾的健康與空氣品質，也欽佩藍白委員勇敢對“中央政府”的錯誤能源政策發聲。



盧秀燕強調，呼吸健康空氣是基本人權，政府必須負責，然而現在火力電廠火力全開，不只中部，南部興達、大林發電廠的除役機組也被迫上場救援，中南部民眾都得用肺發電；南部民眾迫於政治勢力無法表態，中部的“立委”勇於發聲，也提出建議。