大又美法案會打到台灣？莊翠雲：還在觀察

左起莊翠雲、台賦稅署長宋秀玲接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）美國眾議院日前通過最新稅改法案“偉大美麗法案”（The One Big Beautiful Bill），其中新增一條針對匯出美國的款項徵收5%消費稅。對於是否衝擊台積電、台“中央銀行”、壽險業？台“財政部長”莊翠雲4日表示，都在觀察中，會向美方瞭解詳細內容、實質影響為何。



“偉大美麗法案”擬將2025年底即將到期的多項稅收條款進行延長或永久有效，另外新增一條針對匯出美國的款項徵收5%消費稅（excise tax）的規定。



民進黨籍“立委”鍾佳濱質詢，未來所有從美國匯款至境外的資金可能都面臨5%匯款稅，但未明確說明非美國公民或美國人在美國合法投資後的資金是否被課，因此他要問台積電會被課匯款稅嗎？莊翠雲說，有注意到此法案，但還要看詳細內容為何，細節還有待觀察。



鍾佳濱追問，“大又美”法案其中的第899條款，與台灣可能有關，貿易戰升級到資本戰，課稅對象包括各國央行、官方機構如“主權基金”、金融單位保險公司、公司如台積電等，第一年課5%匯款稅，以後每年加5%、直到20%。台灣的所得稅基本稅額，是實施全球最低稅負嗎？台灣是899條中的歧視性國家嗎？