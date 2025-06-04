陳歐珀想選宜蘭縣長就涉貪遭聲押　綠回應

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）民進黨籍前“立委”、“正國會”派系陳歐珀被控在“立委”期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動“商港法”護航業者，廉政署昨搜索14處地點，約談9名被告到案，陳歐珀已被聲押。這是否派系鬥爭？民進黨英系中常委王世堅與賴清德子弟兵、“立委”林俊憲都說，跟派系無關。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則不願回應該議題。



台北地檢署漏夜復訊後，認陳歐珀涉犯不違背職務收賄罪、財產財源不明罪與洗錢罪，犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院最快下午開庭。



日前傳出陳歐珀思考參選宜蘭縣長，民進黨在宜蘭縣長選舉這一戰，為營造團結氣勢，新潮流等派系多數傾向支持徵召縣長候選人，但屬“正國會”派系的陳歐珀若堅持登記初選，黨內之爭無可避免。



王世堅表示，司法是公平的，針對涉案嫌疑人去做調查這是應當的，與民進黨派系當然一點都沒有關係。



但王世堅也聲援說，陳歐珀擔任“立委”期間表現非常好，他個人是相信這件事情可能誤解到。且“立法委員”提案往往都是各企業來央託，當陳“立委”認為有道理的時候，可能會這樣子去提案。所以他認為這個事情如果是清白無辜的，被調查其實也無妨，反而可以更凸顯當時的提案並沒有錯。



王世堅兩度強調，這件事情絕對跟派系沒有關係。現在"國政"如麻，應該不分政黨，大家都應該努力國政才對，更何況我們身為執政黨，民進黨內是非常非常團結，絕對跟派系沒有關係。



林俊憲表示，尊重司法，不要什麼都扯上政治。