朱立倫：韓國不再一昧親美　值得賴清德深思

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）南韓總統補選由共同民主黨李在明勝出，開啟5年任期。中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會表達恭賀，也提到李在明為了促成朝朝鮮半島和平，其政見除了要加強國防，也訴求必須和朝鮮對話，國防和對話二者缺一不可，這和國民黨長期主張的雙D戰略一樣，必須透過國防加對話，才能維持台海和平。



朱立倫強調，尤其李在明路線不再像韓國過去一樣一昧親美，主張必須平衡美、中兩國關係，這就是新的世界趨勢，和賴清德的抗中、去中，一昧親美完全不同。



李在明當選韓國總統，其所屬共同民主黨也掌控國會，外界認為，他將成為韓國近數十年來最具權力的總統之一。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫發表談話時特別提及此事表示，過去半年發生在韓國的政治事件，對全世界民主國家都是一次鮮明的教訓，任何要走向獨裁，發動戒嚴的政治人物，都會被民眾唾棄，因此韓國民眾選擇了李在明。



朱立倫表示，李在明主張為促成朝鮮半島和平，除了要加強韓國的國防，也要加強與朝鮮對話，這與國民黨主張的“雙D戰略”一模一樣，也就是必須透過“國防”加上對話，才能維持台海和平。



同時，朱立倫說，李在明也認為絕對不可以再像前政府一昧親美，必須平衡美、中兩國關係，要重新調整對中國大陸的戰略關係，這就是韓國的新戰略，也是新的世界趨勢，反觀台灣的“賴政府”只有對抗、去中，造成兩岸衝突，而且一昧親美，只會造成台灣危機，韓國民眾的新選擇值得大家深思。