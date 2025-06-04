綠控新竹停車場爆弊案　竹市府：不實指控

民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控新竹市停車場有弊案。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月4日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控，新竹市政府為了補救“新竹市停七停車場”工程延宕與採購疏漏，竟打算將原屬新竹棒球場地下停車場的智慧化設備拆除，再挪用至停七停車場作為“應急”使用。對此，新竹市政府交通處也召開記者會駁斥，這是不實指控，一切都依法依規辦理。



民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會表示，新竹停七停車場自2020年設計圖初稿起，即明確納入完整智慧停車管理系統，包括車牌辨識、警示燈、感知器與號誌主機等設備，但到了2023年4月的續建工程定稿，相關設備平面圖竟全數遭刪除，機電設施規劃大幅縮減，與當初承諾背道而馳。



民進黨新竹市議會黨團指出，更離譜的是，新竹市交通處日前在新竹市議會答詢時先稱“無減項發包”，後又坦言停七確實將停管設備“減列”處理，並試圖以其他場館閒置設備補上。此種說法與做法不僅自相矛盾，更涉嫌違反政府採購法中“同案不得重復發包”的規定。這不僅違背常理，更是明顯規避採購法與政風之監督。



對此，新竹市政府交通處也召開記者會嚴正駁斥表示，這是不實指控，原營造廠因進度嚴重落後，為維護市府權益，市府於2022年12月15日與原營造廠解約，且當時遇疫情，缺工缺料且原物料大幅上漲，台灣許多公共工程皆遇流標困境，該工程各項工項單價皆按市場行情、重新訪價，依採購法公平、公正、公開招標，並順利決標，已成為疫情期間公共工程順利招標之典範，絕無民進黨籍議員所述圖利廠商情事。



新竹市政府交通處強調，新竹市停七立體停車場自興建以來，歷經諸多波折，但市府團隊全力重啟工程，讓此工程逐步邁向完工啟用，以求能盡快回應市民停車需求，實現打造一處更安全、優質的公共停車空間供市民便利使用。面對民進黨新竹市議會黨團以偏概全、誤導視聽的不實言論，市府深感遺憾。