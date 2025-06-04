朱立倫挺蔣萬安提補助款訴願　還可提告

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市長蔣萬安不滿“行政院”刪地方補助款，今號召多個藍營縣市首長下午赴“行政院”提訴願。對此，國民黨主席朱立倫在中常會上表達力挺的立場，並強調，地方政府可以提起訴願，也可以提起訴訟，甚至可以提起相關貪污治罪條例法律訴訟等等，都是地方政府的權責，且現在已經開始進行。



朱立倫說，“賴政府”不要再造成內鬨，民進黨為了政治目的，不斷製造衝突，只是想要造成朝野對立，來達到大罷免催票目的而已。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，針對蔣萬安率多位國民黨縣市長向“行政院”提出訴願做出以上表示。



朱立倫指出，要不要認真做事、認真治理政府，這些完全不在民進黨字典裡，所以傷害地方造成對立是民進黨最大目標、目的。



朱立倫也再度提到中正路改名的爭議，他批評，這是毫無疑問，不但擾民、窮極無聊，更是造成社會對立的不應該作為，他很同情“內政部長”劉世芳，因劉今天硬凹說，這是2017年通過的轉型正義條例，所以當然要做，這不是打臉過去八年蔡英文的歷屆“內政部長”，打臉各地民進黨執政地方首長嗎？



朱立倫說，其實所有在地方執政過的都知道，民意完全反對為意識形態、為一黨之私、為個人之私而做的擾民動作，民進黨執政也做不到，此爭議在高雄、台南也碰軟釘子，劉世芳只是執行賴清德之命，要造成社會對立，只是為了幫民進黨爭取政治紅利，爭取罷免國民黨“立委”的柴火而已。