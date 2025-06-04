大軍壓境！蔣萬安等藍縣市長赴“政院”提訴願

台北市長蔣萬安與雲林縣長張麗善等藍營縣市長赴行政院聯合遞件，就地方補助款被刪減提起訴願。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方補助款25%、新台幣636億元，引起地方政府強烈反彈。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善等6位縣市長、2位副縣長下午前往“行政院”，聯合遞件提起行政訴願，這也是賴清德執政後，首次有地方政府串聯發聲。藍軍縣市長並未被請進“政院”主樓，一行人被引導到另一棟貴賓廳，“政院”副秘書長李國興出面接待收下請願書。



國民黨籍台中市盧秀燕暫不跟進訴願，派台中市副市長鄭照新到場表達支持。具指標性的新北市，市長侯友宜並未參與，也未派人前來。



藍軍地方首長大軍壓境，前進“行政院”，出席的包括國民黨籍台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等6名藍軍地方首長；另有花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等3名藍營地方政府代表，在4日下午3點半赴“行政院”聯合遞件，提起行政訴願。



許淑華在下午3點10分左右先抵“行政院”，蔣萬安等人則在3點半到場，一行10人並未走進“行政院”大樓，而被邀請到一旁的貴賓廳進行談話，“行政院”由副秘書長李國興出面接待、接收訴願書。雙方自3點半會談25分鐘後才走出來，由蔣萬安等人接受媒體訪問。



全台22縣市國民黨有14席地方首長，包括4名“直轄市長”、10名縣市長，民進黨則有5名地方首長，包括2名“直轄市長”、3名縣市長，台灣民眾黨則選贏1名省轄市長，苗栗縣、金門線則為無黨籍（金門縣長陳福海選後才曝光已加入民眾黨）。