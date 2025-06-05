陽明交大珍藏新竹六燃史料　日軍二戰遺跡

陽明交大珍藏的新竹六燃史料於4日展出。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月5日電（記者 盧誠輝）新竹六燃是日軍在二戰時，為合成異辛烷遺留下的歷史建築，後形成特殊眷村聚落。新竹陽明交通大學“六燃博物館團隊”經過多年田野調查，珍藏有許多新竹六燃的珍貴史料，4日在“2025六燃文件展：洄游六燃，洄游頭前溪”開幕記者會中展出。



日本海軍第六燃料廠新竹支廠，簡稱六燃新竹支廠，為日據時期時，日軍因應太平洋戰爭之需求，在新竹設立的燃料工廠，建於1943年，佔地約300餘公頃，基地範圍大致位在現今新竹市中心與科學園間（清華大學、交通大學、工研院、科學園區），是新竹市最早有系統且大規模建設的軍事工業基地。其中具有60公尺高的大煙囪廠房基地面積約為1公頃，前身是緊急發電廠，現已成醒目地標。



新竹支廠主要負責“合成”的製造步驟，但新竹支廠在還沒投入大量使用時，日本即已投降。



陽明交大應用藝術所教授賴雯淑表示，新竹六燃為前日本第六海軍燃料廠新竹支廠，於二戰時期設於新竹赤土崎，選址的關鍵在於竹東的天然瓦斯與頭前溪、隆恩圳、汀甫圳的水源，可供軍用航空燃料“異辛烷”合成。戰後歷經政權更替、軍事轉型與高科技產業發展，六燃成為台灣現代化轉折的重要節點，也是一幅歷史、文化、科技與地緣政治交錯的縮影。



賴雯淑提到，她和團隊自2018年起，執行六燃博物館計劃及大煙囪廠方保溫睦鄰駐站計劃，從2019年首次策展後，每3年舉辦一次策展，今年是第3次策展，展覽以歷史現場與地方生態為線索，回望新竹赤土崎與頭前溪的關聯性，交織六燃遺構、戰爭歷史、眷村文化與當代行動的多重視角，呈現在地記憶。

