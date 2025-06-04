藍首長“政院”爭補助款　蔣萬安：拒絕宰割

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方補助款27%、新台幣636億元，引起地方政府強烈反彈。中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日下午偕南投縣長許淑華等藍營縣市長共10人赴“行政院”提起訴願。蔣萬安高聲怒批，“行政院”此舉是傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，我們拒絕任“中央”宰割！



國民黨籍台中市長盧秀燕暫不跟進訴願，但副市長鄭照新到場支持，鄭也感嘆，有一句老話，再怎麼窮也不能窮教育，再怎麼苦也不能苦孩子，現在“中央”卻把爭的怨氣出在孩子跟教育上，苦孩子、窮教育，這是非常大的問題。



“行政院”統刪地方補助款27%，引起地方反彈，國民黨籍台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等6名藍營縣市長，花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等3名藍營地方政府代表，在4日下午3點半赴“行政院”聯合遞件，提起訴願。



許淑華在下午3點10分左右先抵“行政院”進入貴賓廳，蔣萬安等人則在3點半到場，一行10人並未走進“行政院”大樓，而是被邀請到一旁的貴賓廳進行談話，“行政院”則由副秘書長李國興出面接待、接收訴願書。雙方自3點半會談25分鐘後才走出來，由蔣萬安等人接受媒體訪問。



蔣萬安表示，今天各地方政府縣市首長代表齊聚“行政院”提訴願，表達許多地方政府、民眾共同的心聲，這次“立法院”審查預算並沒有刪除地方一般補助款一毛錢，“行政院”卻選擇前所未見的做法，刪減地方政府一般補助款，這是對基礎民生的傷害、對地方自治的漠視、對法律制度的踐踏。