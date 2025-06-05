韓國變天　盧信吉：李在明務實外交美國關切

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）李在明就任韓國總統開啟新政，台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，李在明選前曾以“戲謔”的方式回應台海議題，更曾說“對中國說謝謝，同時也對台灣說謝謝”展現其務實外交路線，換言之，李在明未來的對外ˊ政策會以韓國利益最大化為優先，不排斥與中國大陸往來，美國也會有所關切。



盧信吉提到，可以發現，美國在韓國大選塵埃落定後，對李在明發出賀電，特別強調“美韓關係不會因政黨輪替而改變”，除了是在對周邊國家，例如主要競爭對手中國說，也是在提醒接續執政的李在明政府，因為一旦韓國的外交路線出現轉向，就會影響到美國的印太戰略乃至於東亞政策。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



第21屆韓國總統大選6月3日落幕，投票率高達79.38%，創下自1997年以來之最高紀錄，總投票人數約3498萬803人。此次選舉中，共同民主黨候選人李在明以1728萬7513票、49.42%的得票率勝出；國民力量黨候選人金文洙以41.15%的得票率屈居第二，得票數約1439萬4600票；改革新黨候選人李俊錫則以8.34%的得票率獲得約291萬7400票。



針對韓國執政黨輪替後的區域形勢影響，盧信吉表示，從這次韓國大選結果來看，李在明雖然以接近五成的票數獲得勝利，但如果將金文洙與李俊錫二人合計的保守派票源拿出來對比，就會發現韓國國內進步派與保守派的支持度實際上是旗鼓相當的。



盧信吉指出，若將金文洙與李俊錫兩位保守派候選人的得票率合併，保守派的支持率便可與李在明領軍的主要進步派匹敵，顯示韓國選民的政治傾向並不如部分觀察者想像中那般傾向單邊，而是呈現五五拉鋸。自上屆選舉李在明僅以些微差距落敗給尹錫悅以來，韓國的政治光譜已發生微妙卻深刻的變化，保守派與進步派的勢力對比正逐漸趨於平衡，彼此都不能輕忽對方的力量。因此李在明的外交政策也不太可能出現重大轉向。