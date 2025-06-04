中華電遭谷歌撤憑證信任　網批高層都酬庸

Google7月31日起，撤銷中華電信憑證鏈信任，“工程師看政治”臉書粉專批，外行領導內行。（照片：工程師看政治臉書） 中評社台北6月4日電／Google宣布自7月31日起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及其政府憑證鏈的預設信任，引發資安疑慮，中國國民黨“立委”葛如鈞今天痛批，這簡直是笑話、醜聞。“工程師看政治”臉書粉專4日發文怒嗆，中華電信為什麼會爛成這樣，就出在2大原因，更怒嗆政府將中華電信拿來酬庸，沒有電信網路專業的人都任總經理、董事長、以及協理。



科技領域出身的藍委葛如鈞今天在“立院”黨團舉辦“國際信任與‘國家’資安核彈級危機！Google 公開表示不信賴中華電信、“行政院”，數位憑證將遭撤銷！”記者會，指出搜尋引擎谷歌（Google）宣布自七月底起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及其政府憑證鏈的預設信任，谷歌並在公告中提到“一連串的合規失敗”、“改進承諾無法兌現”、“對公開揭露事件缺乏具體報告”、“無法取得可見進展”等令人擔憂的行為模式，中華電信在憑證合規通報上的延遲；一旦憑證未及時更換，瀏覽器將不再顯示安全鎖，甚至可能跳出整頁紅色警告或直接封鎖畫面，對民眾信賴構成重大打擊，企業花了錢申請數位憑證，結果在國際上不被承認。



“工程師看政治”臉書粉專表示，中華電信被Google剝除信任，除了可能會造成使用上天大的麻煩以外，也等於是Google否定中華電的專業能力，是很嚴重的技術降評。為什麼Google會出此決策？其稱原因是“中華電過去一年行為模式令人擔憂”，以及“無誠信、無法達到預期、侵蝕了信任”，這表示中華電信耍廢耍了一年以上，面對問題不認真、無法處理，隨便回覆就想交差了事。



“工程師看政治”臉書粉專說，為什麼中華電信會爛成這樣？“原因就在官僚文化加低薪”，自民進黨上台後，就像其它公營事業一樣，中華電被拿來酬庸，除了獨董杜奕瑾，還有蘇志勳（陳菊前工務局副局長）、賴勁麟（前民進黨“立委”）、魏惠珍（柯建銘前助理），分別出任子公司的總經理、董事長、以及協理。



​​ “工程師看政治”臉書粉專批評，這些人沒有半個是電信網路專業，全部都是來領乾薪的，本來處長、協理都是由內部的人逐漸升上去，專業還能運作，但民進黨除了董事、總經理，就連處長、協理都可以空降，他們占滿所有位子，外行領導內行，久了當然會出事。



​​​ “工程師看政治”臉書粉專提到，另外又因為長年低薪，人補不滿，有能力的也不願意進去浪費生命，一個問題一年解不完是很正常的現象，事實上不要說一年，一輩子解不完都有可能。



“工程師看政治”臉書粉專嗆，除了中華電信，民進黨把台電從優良賺錢企業經營到長年虧損，一賠就是5、6000億，中油也賠掉近700億，半個股本不知不覺就沒了，數位部出現了多元宇宙、民主網絡，沒有半點外交專業的前“立委”林昶佐也當了芬蘭大使，不知交通為何事的陳世凱也當了“交通部長”，“整個政府都在去專業化、去菁英化，不出事才奇怪。”