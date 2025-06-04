民眾黨挺防衛自主　批綠對國際釋放錯誤訊息

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱（左起）、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸、國際事務部主任林子宇。（照:民眾黨提供） 中評社台北6月4日電／台灣民眾黨今日舉行中央委員會，主題聚焦在“國防”預算及“國安法”修法。國際事務部主任林子宇在會後記者會上痛批民進黨不斷造謠，對國際釋放錯誤訊息，他重申台灣民眾黨一貫主張“國防”預算要增加到GDP 3%，這也是柯文哲前主席2024大選時的政見，台灣民眾黨絕對不容許民進黨惡意抹黑、抹紅。



《路透社》日前報導指出，美國政府官員透露，美方預計在未來4年擴大對台灣軍售，金額將超越特朗普的第一個任期，其中更點出“希望在野黨不要擋路”，要求藍白別阻撓“賴政府”將“國防”預算提升至GDP的3%。



台灣民眾黨今日下午舉行中央委員會會後記者會，主題為“誰才是“國安”殺手？民進黨沒告訴你的真相！”民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸出席。



林子宇表示，“國防”採購少則數十億多則上千億，用的全部都是納稅人辛苦賺的錢！”但民進黨政府卻屢屢“打假球”，利用資訊落差，抹黑在野黨，散播錯假訊息混淆視聽。2025年度“國防”預算總額創下歷年新高，在野黨刪減幅度卻是歷來最小，“國防”與外交相關預算至今已解凍逾九成，包括“國防部”856億元、“外交部”40億元、“國安局”1億元，充分證明只要行政單位提出合理執行細節，預算就能順利審議通過，根本不存在所謂阻礙“國安”的情事。



林子宇批評，民進黨不但不思自省還變本加厲，企圖將1500億“國土防衛安全韌性預算”偷渡灌水到《因應關稅特別條例》，“關稅是關稅、‘國安’是‘國安’，不要把‘國安’議題包含在關稅內容上面進行討論。 ”台灣民眾黨絕對會實質且全面的監督，呼籲“國防部”在提出相關的預算條例時，能附上詳盡的評估報告，這樣才能對“國會”以及對“國人”負責。

