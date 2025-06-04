台中不提訴願？鄭照新：節奏不同目標一致

台中市副市長鄭照新接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方補助款27%、新台幣636億元，中國國民黨籍台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華一行10人4日下午赴“行政院”聯合提出訴願，但台中市長盧秀燕缺席，到場支持的副市長鄭照新受媒體高度關注，鄭表示，大家節奏或許不同，但目標一致，台中市也將在12日、13日研商是否提出訴願。



鄭照新也批評，民進黨政府千萬不要給地方一個印象，有錢改中正路名、沒錢顧Baby，難道改路名比較重要？



“行政院”統刪地方補助款27%，引起地方反彈，國民黨籍台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等6名藍營地方首長，花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等3名藍營地方政府代表，在4日下午3點半赴“行政院”聯合遞件，提起訴願。



許淑華在下午3點10分左右先抵“行政院”進入貴賓廳，蔣萬安等人則在3點半到場，一行10人並未走進“行政院”大樓，而是被邀請到一旁的貴賓廳進行談話，“行政院”則由副秘書長李國興出面接待、接收訴願書。雙方自3點半會談25分鐘後才走出來，由蔣萬安等人接受媒體訪問。



盧秀燕因為台中市議會正在進行市政總質詢而缺席，這讓鄭照新受到媒體包圍堵訪，紛紛詢問原本採訪通知沒有鄭，突然來？鄭則回應，我們本來就會來台北，包括上午的“立法院”財政委員會，在大家互相聯繫後，確定下午一起來提訴願。有的地方政府已提訴願，有的今天提訴願，有的之後可能提訴願，但無論如何大家就是對地方一般補助款不應該被刪除的行動相互支持，我們的立場一致。



媒體追問，台中市支持提訴願嗎？鄭照新說，我們支持各縣市政府各自採取相應的救濟措施，大家的手段與節奏或許有不同，但目標與終點是一致的。盧秀燕在總質詢中明確提出，在12日、13日會進行內部會議研商，確定影響層級、範圍、內容，及是否提出訴願。