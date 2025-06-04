藍縣市長提補助款訴願　“政院”：依法辦理

台北市長蔣萬安與雲林縣長張麗善等藍營縣市長赴行政院聯合遞件，就地方補助款被刪減提起訴願。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電／“行政院”統刪地方補助款27%、新台幣636億元，引起地方政府強烈反彈。中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日下午偕南投縣長許淑華等藍營縣市長共10人赴“行政院”提起訴願。“政院”由副秘書長李國興代表接受，強調後續將依《訴願法》相關規定辦理。“政院”迄今合計共收到地方政府的6份訴願書。



蔣萬安今天怒批，“行政院”此舉是傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，我們拒絕任“中央”宰割！



李國興在聽取各縣市正、副首長及代表發言後表示，今日稍早“行政院主計總處”主計長陳淑姿及“財政部長”莊翠雲已在“立法院”財政委員會，針對一般性補助款刪減議題回應“立法委員”質詢，後續將由“主計總處”及“財政部”持續共商，盼能圓滿解決問題。至於相關縣市政府所提訴願一案，本院將交由業管單位依《訴願法》相關規定辦理。



“行政院”秘書處進一步說明，已於6月2日收到台北市及雲林縣政府所遞交之訴願書，亦於今日稍早收到花蓮縣及台東縣遞件，李國興並於今日代表收受南投縣及連江縣所交付的訴願書，目前合計共收受6份訴願書，且均已交由本院法規會辦理。



今日前來“行政院”之地方正、副首長及代表包括：台北市長蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、台中市副市長鄭照新、新竹縣副縣長陳見賢、花蓮縣副縣長顏新章、嘉義市主計處長阮鼎元。