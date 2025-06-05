高雄綠初選四搶一狠鬥　陳銘彬：兩強兩弱

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）針對民進黨高雄市長初選派系鬥爭，高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬接受中評社訪問分析，選舉沒有派系奧援就會被邊緣化，派系沒有推母雞也會被看衰，湧言會找綠委邱議瑩合作很正常，新系很團結只會推一個，他認為4綠委都會選到底，最後就是兩強、兩弱。賴瑞隆、邱議瑩目前較無負面形象，可能較有利。派系奧援則看口袋深度，湧言會有是否有問題值得觀察。



陳銘彬今年66歲，是退休高中教師，已從事社會運動40年，早期投入教師人權促進會、教師會等組織活動。高雄市公民監督公僕聯盟2010年正式成立，陳銘彬是現任理事長。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，4搶1爭取黨提名，包括高雄綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺。賴瑞隆、許智傑屬新潮流的菊系。邱議瑩無明顯派系，傳出湧言會力挺邱出線。“正國會”的林岱樺捲助理費案風波聲勢大受影響。



有關目前派系在初選競爭情形，陳銘彬表示，民進黨不同派系鬥爭，說不好聽就是權力鬥爭，只希望手段不要太惡劣。以往這種現象越到白熱化，派系鬥爭抹黑就越明顯，就搞得很難看，尤其是“某個系”這方面是很厲害，但不要講太白哪個系，大家都清楚。



陳銘彬表示，民進黨最被詬病的也是因為選舉關係，連同志也會變敵人，初選鬥爭沒少過，這是比較不好的事。所以接下來真的會蠻擔心的，對這些參加初選的某些人不利的事，就會慢慢被挖出來。譬如捲入霸凌案後已停止初選的前“勞動部長”許銘春若不參加高雄初選可能就沒事，加上林岱樺也中槍涉助理費案，這就是政治鬥爭的現象。



至於檯面上4搶1的情況，陳銘彬表示，雖然林岱樺還到處奔走，過去服務也做得不錯，但會被質疑，畢竟民進黨初選一定採用全民調，就算恢復清白，有些選民還是會質疑，觀感這部分就會比較不利，所以可以看到林岱樺現在的曝光度不如以前，反而賴瑞隆曝光度變多，當然也是因為賴瑞隆有積極去運作。