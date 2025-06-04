藍縣市長拜訪黨團　齊轟府院苛扣地方

左起藍委王鴻薇、傅崐萁、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪地方補助款27.3%、636億元新台幣，引起地方政府強烈反彈。台北市長蔣萬安等10位國民黨籍縣市長與代表下午先前往“行政院”提訴願，再轉往國民黨“立法院”黨團拜會。由於部分藍縣市長曾任“立委”，現場氣氛和樂融融，有回娘家的感覺，但也一致痛批“政院”惡霸、苛刻。



國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德、“行政院長”卓榮泰苛扣地方，惡婆婆當慣了，竟對地方百姓揮刀相向，大家心情都很沉重、遺憾。他呼籲賴換掉無能的卓榮泰，國民黨團結應戰，不怕大罷免，他要提醒賴，還有大筆的軍購追加、特別預算要送“立院”，大家還是以和為貴好。



藍委與藍縣市長炮口一致，痛批“政院”的惡霸、苛刻，令人遺憾，要求依法撥給地方。依“政院”下午的說法，已收到6分訴願書。



國民黨籍台北市長蔣萬安領軍10縣市代表，包括國民黨籍南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等6名藍營地方首長，國民黨籍台中市副市長鄭照新、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等4名藍營地方政府代表，在4日下午3點半赴“行政院”聯合遞件，提起訴願。



蔣萬安會後先行離去，未參與拜會藍黨團。



國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、“立委”賴士葆、徐巧芯、李彥秀、王育敏、陳玉珍、鄭天財、吳宗憲、羅明才、陳雪生、陳永康、游顥、許宇甄等15人，熱情迎接8縣市長、副手，眾人開心合影，彼此熱烈握手寒暄，笑聲不斷。許淑華、張麗善、王惠美當過“立委”，鄭照新則當過“立院”助理，因此都說是回娘家。

