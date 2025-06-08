王忠銘：馬祖一直在最前線　但心裡不畏懼

連江縣長王忠銘接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月8日電（記者 張穎齊）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前被追問是否協防台灣、對抗中國大陸？沉默不語。中國國民黨籍連江縣長王忠銘接受中評社訪問表示，無法預測美國是什麼樣的態度，也不解台美能否溝通、講到什麼，而兩岸一直以來情勢都是兵凶戰危，只是還沒到國共內戰時那樣的危險程度。



赫格塞斯5月31日在新加坡舉行的2025年香格里拉對話中表示，中國大陸要在2027年前具備攻台能力，他也警告中國大陸，若試圖以武力征服台灣，將帶來毀滅性的後果。但事後被記者追問“美國是否會協防台灣，對抗‘入侵’？”他則是沉默不語離開。



王忠銘表示，他不曉得當兩岸危機時，美國是否會出兵協防台灣，這對連江縣來說是太大的議題，只是馬祖做為地方政府，也無法預測台、美能溝通或講到什麼，這牽涉到整個“國家”政策，執政黨“中央政府”能和美國怎樣對話？說實在地方縣市也都參不上一腳。



王忠銘向中評社說，兩岸、台海整個情勢一直都是處於兵凶戰危，馬祖一直都在最前線戰地，只是他心裡還不會畏懼，因過去在國共內戰、823砲戰時，那時是真的開戰，更兵凶戰危。馬祖現在雖說也是有風險，但並不如過去真的開打時那般危險。



至於美方稱2027年將是大陸攻台時程，王忠銘則說，但其實馬祖並沒有這樣的緊張感覺，重申“馬祖以前就是戰地最前線，馬祖人經歷過真的戰爭，去一趟就知道了！”