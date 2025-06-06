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大罷免對決！陳銘彬：多數人更期待搞好經濟
http://www.CRNTT.com   2025-06-06 00:31:43


高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄6月6日電（記者　蔣繼平）針對大罷免將邁入第三階段投票，高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬接受中評社訪問分析，近期民進黨推中正路改名是要刺激綠支持者出來投票，但靠這招不夠。相較之下，藍營近日端出“韓國瑜牌”、“藍營縣市首長提訴願”，要反映到基本盤很難，組藍白陣營得考慮民眾黨影響力趨小。他認為關鍵仍是關稅戰影響及中間選民意向而定。
　
　　陳銘彬表示，接下來就是關稅戰影響，政治局勢對綠不利，很多人不希望激起太多意識形態對立，而是搞好經濟，怎麼讓台灣順利度過風波，這是大多數人的期待。

　　陳銘彬今年66歲，退休高中教師，已從事社會運動40年，早期投入教師人權促進會、教師會等組織活動。高雄市公民監督公僕聯盟2010年正式成立，陳銘彬是現任理事長。

　　大罷免潮將往第三階段投票邁進，國民黨目前有31席通過二階連署，傳出國民黨估罷免投票最壞丟8席，罷綠委可能掛零。目前藍營內部焦慮高喊組成“抗罷四本柱”，包含藍營的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜及民眾黨主席、“立院”總召黃國昌，形成藍白陣營來應對。

　　陳銘彬表示，民進黨策略很明顯就是讓藍綠白各自歸隊，政治效應就是要引起民進黨支持者對大罷免投票更踴躍。

　　針對大罷免情勢演變，陳銘彬表示，藍委一定會有人被罷免，藍越有政治動作、綠的情緒越大。他認為，國民黨當務之急是看怎麼釋出正面形象，但百年大黨要一夕改頭換面很難，至於蔣萬安4日偕同藍營縣市首長赴“行政院”提訴願的動作，他認為效果不大，因為此舉不容易反映到給藍營支持者出來投票的動力。 


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