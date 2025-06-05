李在明新政　羅添宏：多邊友好有利韓國

曾派駐韓國的台灣退休外交官羅添宏。（中評社 資料照） 中評社新竹6月5日電（記者 盧誠輝）李在明就任韓國第21屆總統。曾派駐韓國的台灣退休外交官羅添宏接受中評社訪問表示，李在明過去走的是親中路線，但從選戰後期開始修正說法強調，願與中、日、美都保持友好關係，也不希望台海衝突發生，由此可以看出，李在明將延續韓國前總統文在寅的“多邊友好”外交政策路線。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島大使、韓國釜山總領事以及“外交部”領事事務局副局長，亦曾派駐菲律賓、斯威士蘭、聖文森等。



羅添宏指出，李在明和文在寅都是韓國進步派的共同民主黨領袖，因此他研判李在明上任後的路線與主張會和文在寅相當雷同，在外交上會繼續保持採取親中國也親朝鮮，但卻不得罪美國的作法，因為站在韓國的立場來看，“多邊友好”才是對韓國最有利的外交政策。



他說，李在明在競選期間，幾乎不觸碰台海議題，只要媒體提到台海，李在明多以“謝謝”兩字來四兩撥千金，甚至5月29日接受外媒專訪時，被問到若台海發生衝突，韓國是否會向台灣伸出援手時，更以打迷糊仗的方式說“會等到外星人即將入侵地球的時候再來思考”，不願意正面回答台海相關議題。



羅添宏分析，李在明在選戰初期顯然不想涉入台海議題，但也沒有把話說死，直到在投票前幾天才開始改變說法表示，願意與中國、日本和美國都保持友好關係，也不希望台海有任何衝突發生，這和李在明過去親中與不觸碰台海議題的立場有些不同，顯示李在明已逐步在修正自己過去的外交立場。



羅添宏回憶，這也讓他想起，文在寅在當選韓國總統隔年的2018年9月，就跑到平壤和朝鮮領導人金正恩見面，雙方還簽署《平壤共同宣言》，同意結束軍事敵對關係、擴大經濟和文化合作、實現朝鮮半島無核化與禁止於軍事分界線一帶進行軍事訓練等協議。