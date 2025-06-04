王義川父子都被爆料劈腿　揚言採法律行動

王義川遭兒子女友爆料，離婚是因為劈腿，但王否認。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）政論臉書粉專《政客爽》今天轉發一則網友實名爆料，內容指出遭到民進黨不分區“立委”王義川的兒子劈腿分手，還加碼爆料王義川離婚是因婚外情。王義川稍早聲明指出，他前一段婚姻已在17年前結束，目前和前妻也維持很好的朋友關係。外界影射當時離婚的理由，並非事實，相關抹黑造謠，他會採取相關的法律行動。



爆料內容指出，遭到王義川兒子斷崖分手，計劃求婚到一半人消失，其實是劈腿，其父親私德一樣有問題，早已因劈腿離婚分居多年，元配還要三節陪回家演親情戲碼，但現在在外陪王義川跑活動的都是女友。



《政客爽》指出，一名自稱王義川兒子女友的人，在社群上的實名爆料，女方家人要出錢幫買新北房子，而王義川兒子請女方友人幫忙準備求婚，結果準備好，人卻消失，還被發現劈腿。王義川兒子女友不爽，轟王義川劈腿離婚，現在公開活動陪伴的都是女友，原配還要陪回家演親情戲給長輩看。



王義川指出，對於最近本人小孩的感情糾紛個人聲明如下，第一，本人小孩已經成年，自己的感情世界除了自己要負責外，他也已經告誡兒子好好處理自己的感情。第二，本人的前一段婚姻已在十七年前結束，目前和前妻也維持很好的朋友關係。外界影射當時離婚的理由，並非事實，相關抹黑造謠，他會採取相關的法律行動。