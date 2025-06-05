中評關注：膽識機會　蔣萬安成藍縣市領頭羊

蔣萬安風格轉趨強硬，4日與9名地方縣市首長、代表聯合提訴願。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方一般性補助款27%、新台幣636億元，引起地方政府反彈，中國國民黨籍台北市長蔣萬安一馬當先，5月29日開提訴願第一槍，6月4日再與藍營9位正副縣市長、代表一起赴“行政院”訴願。蔣藉由這一場政治大戲風格走向強硬，成為藍營縣市、中生代的領頭羊。



還是第一任市長的蔣萬安首要目標是2026連任，談長遠未來還太遙遠。這次“行政院”統刪地方補助款，地方受到重傷，藍營執政的4“直轄市”，除蔣萬安外，新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕都不願意表態對“行政院”提訴願，率領地方抗爭的擔子就落到蔣萬安身上，他也樂於一肩扛起。



國民黨現有14個執政縣市，其中4個“直轄市”，論資排輩，在4位“直轄市長”中，蔣萬安算是最資淺的。新北市長侯友宜2024選過“總統”、桃園市長張善政當過“行政院長”，台中市長盧秀燕可能問鼎2028大位；但侯友宜自2024大選落敗後就低調再低調，盧秀燕善於精算不輕易出手，張善政當過“閣揆”或不便衝到“行政院”抗爭，三大咖都有這個那個的問題，相較之下，蔣萬安沒有包袱，衝到“政院”抗爭亦無壓力。



侯友宜、盧秀燕、張善政對於抗爭地方補助款被刪採取的不沾鍋態度，給了蔣萬安強化政治能量絕佳機會。畢竟其它藍軍縣市長能見度、能量都受限，需要大咖帶頭抗爭打團體戰，蔣萬安跳出來帶領抗爭，也讓他的政治影響力能走出台北，延伸到全台。



蔣萬安4日與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等6名藍營地方首長，花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等3名藍營地方政府代表，赴“行政院”提訴願，一字排開聲勢浩大。



其實，提訴願只是一場政治大戲，9個藍營縣市正副首長昨日直奔“行政院”，卻連“政院”主樓都進不去，只被引導到另一棟貴賓廳，“行政院長”卓榮泰的面也見不到，只由層級不高的“政院”副秘書長出面接待。綠營對待藍軍縣市長的態度由此可見一斑。

