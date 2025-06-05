中評關注：這些人角逐綠初選馬上被司法鎖定

爭取高雄市長提名的民進黨“立委”林岱樺仍勤跑行程，但涉入助理費弊案多少有些影響。（取自林岱樺臉書） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）有意參選宜蘭縣長的民進黨前“立委”陳歐珀涉貪昨遭羈押禁見，民進黨內人士雖都說不是派系鬥爭，但巧合的是，近期有意願表態爭取初選的人，都紛紛出事，遭到檢調搜索與追查。盤點起來，包括表態爭取高雄市長提名的“立委”林岱樺、前“勞動部長”許銘春，以及黨職選舉時，力挺爭取台南市長陳亭妃的台北市議員陳怡君，加上陳歐珀等都陷入司法調查處境。



高市長初選競爭激烈，屬“正國會”的林岱樺深陷入助理費弊案2月以新台幣100萬元交保，多位助理遭到羈押禁見，林雖沒有表態退出初選，但原本力挺林的湧言會，傳出將轉向支持民進黨“立委”邱議瑩，可見林岱樺在助理費弊案中，受傷頗深。若林仍堅持初選到底，會不會再度遭到檢調進一步約談，甚至也遭到羈押禁見，後續發展都很難說。



陳菊子弟兵的前“勞動部長”許銘春表態參與高雄市長初選後，遭控任內曾用“就業安定基金”新台幣356萬元舉辦個人演唱會，台北地檢署將其列為貪污被告，民進黨廉政會決議立案處理，許明春日前也赴廉政會說明。許會中更感嘆說，最不應該就是參加初選，並認為是因為參加初選，才會被攻擊到這種程度。目前暫停初選活動，高雄的初選辦公室已人去樓空。



高雄市長初選目前剩下派系色彩不明顯“立委”邱議瑩，與兩位新系“立委”許智傑與賴瑞隆是檯面上最可能競爭的人選。傳出新系應會整合賴、許推出一位參與初選，而新系屬意賴出馬。最後高雄市長初選，很可能由邱議瑩與賴瑞隆競爭。



台南市長也同樣初選競爭激烈，最近民進黨“立委”陳亭妃遭到賴清德子弟兵林俊憲指控，有藍營地方人士力挺陳，陳最近非常低調，出席中常會幾乎都沒有從正門，低調從側門出入。黨職選舉公開表態力挺陳亭妃的前“正國會”台北市議員陳怡君目前也陷入助理費弊案中，起訴再度遭到延押。

