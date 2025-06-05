邱毅：特朗普的頭痛名單要加上韓國李在明

邱毅向中評社分析李在明上任後的對中、對美路線。（中評社資料照） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）韓國總統補選由共同民主黨李在明勝出，開啟5年任期。針對李在明上台後對中、美路線的走向，前“立委”邱毅向中評社分析表示，由於韓國政治版圖仍有一半左右屬於韓國保守陣營的完全親美路線，所以李為求初期執政穩定，即便心中對美反感，但並不會變成“親中反美”，勢必務實地走向前總統金大中的“韓國利益優先”現實主義路線，在中美之間維持平衡。



邱毅說，但李在明勢必調整被趕下台的尹錫悅“媚美親日”政策，並尋求與朝鮮恢復穩定關係，以此作為與美國談判關稅與軍費的戰略槓桿，這會讓美國總統特朗普本來頭痛的是中國，之前多了一個日本首相石破茂，現在必須再加上一個韓國李在明，這是拜尹錫悅媚美政策所導致的反彈。



李在明當選韓國總統，其所屬共同民主黨也掌控國會，外界認為，他將成為韓國近數十年來最具權力的總統之一。



邱毅接受中評社訪問指出，雖然李在明內心對美國在韓國部署薩德反飛彈系統、在經貿問題上施壓等作法抱持不滿，但因韓國政治版圖中仍有接近一半的選民屬於親美保守派，他不可能一上台就全面親中、斷開美國。



邱毅說，不要寄望李在明就會走向擁抱中國，把美國一腳踢開，這是不可能的。他走的是現實主義，是韓國利益優先的金大中路線。



邱毅指出，韓國政治長期在保守與進步兩大陣營之間拉鋸，保守派代表從李承晚、朴正熙、全斗煥、盧泰愚到金泳三，多奉行親美、親財團政策；進步派則以金大中、盧武鉉、文在寅為主，主張與朝鮮和解、反對唯美是從。



這次李在明能夠當選，在於保守陣營分裂，同屬保守派的李俊錫與金文洙瓜分選票，加總仍與李在明得票相當，反映社會基本盤仍接近平衡，邱毅說，李在明的得票雖然領先，但不是碾壓性勝選，他不可能無視這一半保守選民的存在，所以他會調整尹錫悅的媚美政策，不撤薩德但會和美國強硬談判。