陳歐珀涉貪遭羈押禁見　民進黨：勿枉勿縱

民進黨發言人韓瑩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）民進黨前“立委”陳歐珀涉嫌在“立委”任內透過修《商港法》收取不當利益護航業者，台北地方法院4日晚間召開羈押庭裁定羈押禁見。民進黨發言人韓瑩晚間表示，尊重司法、勿枉勿縱。



民進黨廉政會主委邱駿彥表示，原則上排入6月廉政會例會討論，但如果案情有急遽發展並事態重大，也不排除召開臨時會。



陳歐珀擔任“立委”期間，涉嫌收取基隆聯興國際物流公司每個月新台幣10萬元費用，推動修《商港法》，7年間不法獲利超過四百萬，更被查出他和妻子涉嫌侵占自己創立的台灣勁宜蘭發展協會公益款項，北檢認為他犯罪情節重大、有勾串逃亡之虞，聲請羈押禁見，台北地院稍早裁定羈押禁見。



台北地檢署4日凌晨以《貪污治罪條例》罪嫌聲押陳歐珀，陳妻徐慧諭獲新台幣80萬元交保，民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保，聯興國際物流公司前董事長洪英正300萬元交保。



檢廉獲報，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際提供的不正利益，同時利用在“立法院”交通委員會的職權之便，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等商業利益。



2018年1月初，德國籍“梅爾斯”貨櫃輪不慎撞上興聯國際設置碼頭的“橋式起重機”等設備後，還推動修改《商港法》，把民營公司列入管理對象，確保設施遭損壞時可求償營業損失。



檢察官唐仲慶3日指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及友人、民進黨前副祕書長許仁圖等10人到案，4日凌晨依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌，將陳歐珀聲押禁見，其餘涉案人士分別獲得交保或請回。







