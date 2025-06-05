藍委會被罷掉3＋5席？郭正亮預測結局

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北6月5日電／中國國民黨31席“立委”面臨罷免危機，國民黨有黨內人士評估，未來可能被罷掉的藍委大概會有“3+5”席。前“立委”郭正亮則預測，其中有5位藍委，基本上都不會過，但有3位是真的危險，包括黃建賓、葉元之、涂權吉。



根據《中時新聞網》報導，針對大罷免，郭正亮4日在政論節目《綠也掀桌》中指出，國民黨並不是估“3+5”，後面那5個藍委要罷免非常難，他預測，基本上都不會過，有3個藍委是真的危險。國民黨籍“立委”葉元之方面，就看台北市副市長李四川、新北市長侯友宜要不要全力支持。至於台東的黃建賓，民進黨籍“立委”莊瑞雄一直在努力；楊梅觀音的涂權吉，因為贏沒幾百票。



針對台東的黃建賓，郭正亮分析指出，莊瑞雄搞組織是有一套的，因為有人要搞黃建賓，而且黃建賓贏得很少。台東真正的關鍵是，前民進黨“立委”劉櫂豪要不要動?



郭正亮接著表示，另外5個：王鴻薇、徐巧芯、牛煦庭、羅廷瑋、鄭正鈐。國民黨評估這5個都是沒有派系的，相對在地方的組織力量比較弱。比如鄭正鈐，本來是做生意的；而羅廷瑋本來是里長，然後慢慢爬上來的。他覺得鄭正鈐投不出來，因為新竹太冷了，所以真正的聚焦是牛煦庭，還有兩個台北市“立委”。