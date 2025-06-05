陳水扁懷念林正杰　回想與謝長廷黨外三劍客

陳水扁發文懷念林正杰(左)，PO出昔日黨外三劍客合影。（取自陳水扁臉書） 陳水扁發文懷念林正杰。（取自陳水扁臉書） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）民進黨創黨元老、前“立委”林正杰日前過世，享壽73歲。陳水扁今天在臉書發文表示，1981年台北市議員選舉，選舉結果，“黨外三劍客”分別在自己選區拿到最高票或次高票，陳水扁自己還是全台北市第一高票當選的議員。如今正杰兄先走一步，不勝悲慟！祝正杰兄在天之靈安息，全體家人節哀保重。



陳水扁臉書發文標題為《慟黨外三劍客四人幫三缺一》。他說，1981年第四屆台北市議員謝長廷、林正杰跟陳水扁被稱“黨外三劍客”，連同康水木被封“四人幫”。當年台北市長官派，也沒有民主進步黨，林正杰想出共同競選口號：“民主要制衡，制衡靠黨外；有黨外，就有進步”，民主＋進步，不就是後來民進黨的黨名嗎？



陳水扁說，照片是黨外三劍客聯袂登記市議員選舉後的合影。選舉結果，黨外三劍客分別在自己選區拿到最高票或次高票，陳水扁還是全台北市第一高票當選的議員。如今正杰兄先走一步，不勝悲慟！祝正杰兄在天之靈安息，全體家人節哀保重！



林正杰於3日凌晨4時因病過世，享壽73歲。