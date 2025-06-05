劉世芳要改中正路名　謝龍介：刷存在感

藍委謝龍介。（中評社 資料照) 中評社台北6月5日電／台“內政部”擬推中正路改名，引發各界反彈，“內政部長”劉世芳表示，樂於協助溝通，她不希望推動過程造成社會對立。中國國民黨籍“立委”謝龍介表示，如果要去中國化，那成功路要不要改，你跑得了和尚跑不了廟。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介3日在《政治一點明》節目中提出質疑表示，劉世芳為什麼上竄下跳談改路名，本來是因為520“內閣”要局部改組，所以她就跳出來，好像是叫人家不要忘了她還存在，不要動到她。因為這個會有風聲，而後也因為大罷免，所以“內閣”就不局部改組。他甚至推測，大概會在大罷免以後，因應關稅，可能會連“行政院長”一起動。



主持人樊啟明問，劉世芳跟賴清德的關係也很密切，一般認為不太可能會動到她。謝龍介回應認為，民進黨內部也一樣，大家對賴17條，也就是賴清德對兩岸的調性，大概都抓不準，當抓不準就會開始弄一些意識形態，迎合賴清德的一些行事風格。



謝龍介表示，若要去中國化，衍生中正路等這些路要改，那成功路要不要改，你跑得了和尚跑不了廟，要怎麼改？“中正”本來是從大中至正，從儒家一貫下來，後來到王陽明的學說，若是從這個文化，都要去動的話，恐會自傷，沒必要。



謝龍介表示，用這些有孔無榫的方式，第一個沒有好處，第二個勞民傷財。因為不是衹有改名字而已、不是衹有換身分證，還要換戶籍謄本，再來要換門牌號碼，還有所有公司行號、登記護照等等，全部都要改，茲事體大。



謝龍介分析，當然他們會認為，用時間換取空間，也就是說，以前有很多整編的，比如行政區域整編以後的也改，但是事實上都沒有去動，就一拖大概10幾年，到你要換證的時候才改。因此，有的所有權狀，還是整編以前的地址。