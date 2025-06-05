金防部下令禁止釣魚　官兵轟因噎廢食

金防部頒禁釣令，被指與去年胡姓士官事件有關。圖為當時同樣迷航的平民釣客。（“海巡署”提供資料照） 中評社金門6月5日電／陸軍金門防衛指揮部近期重申“夏令期間軍紀安全要求事項”，嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚，檢舉還可獲得新台幣5000元獎金，引發不少阿兵哥匿名上網撻伐表示，在小島上服役放假時本就沒啥休閒娛樂，現在連釣魚都被禁，怒轟此舉小題大作、因噎廢食。軍方回應，該規定旨在避免官兵意外肇生，獎金制度尚在研議。



根據《中時新聞網》報導，有民眾指出，此舉恐與去年3月金防部胡姓士官趁著休假出海釣魚，卻因大霧迷航，遭大陸海警救起後身分曝光，扣留144天才被放回事件有關，理解禁止出海釣魚的考量，但不能連海邊都去不了吧？



金門士兵3日匿名在網路社團發文指出，部隊長官頒布的夏令期間軍紀安全要求事項中提到，“嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚，以維安全，請各單位加強宣導，同時擬定檢舉制度，官兵應勇於檢舉，每檢舉乙員獲頒防衛部獎金5000元，違規者納入輪調及議處。”



有網友向“高粱防衛指揮部指揮官”喊話，認為金防部是“因噎廢食”、“島休的唯一休閒活動都被禁，會不會有點小題大作”、“休假釣魚犯法嗎？那玩水、游泳是不是也要禁？”“抑或是你覺得放假喝酒會比釣魚來的好”；另有人關注檢舉獎金的經費來源，質疑是否屬合法支用，“是用公費還是從指揮官口袋掏？”



金防部政戰主任王石朋表示，是依部頒“夏令期間軍紀安全要求”事項，重申安全提醒要點，並未另頒新增做法；有關檢舉獎金，尚在研議，將會審慎評估。



此外，台軍方日前修正“國軍人事資料查核運用作業規定”，新增初任、新任及預劃從事及參與“國防”安全事務人員，送請保防單位查詢國籍與刑案紀錄的規定，而涉密人員的特殊查核作業，需填寫查核表且當面訪談，並新增視情況施予科學儀測；科學儀測即是一般通稱的測謊。



依新規，軍官外派出境或進修返台，會安排做科學儀測；另情報機關每2年要定期進行科學儀測，其餘軍職人員是有必要才會進行。