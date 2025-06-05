沈伯洋稱父6年沒去大陸　現全家都被制裁

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／民進黨籍“立委”沈伯洋3日遭爆料，父親沈土城開的台灣兆億有限公司與浙江、廣東、福建等地企業貿易往來，交易金額達上億元人民幣，更隱射沈父疑有大陸小三。沈伯洋4日發臉書說父親確實是貿易商，但已6年沒去大陸。



針對沈伯洋父親在大陸營商事件，大陸國台辦5日宣布，大陸方面決不允許“台獨”頑固分子關聯企業在大陸謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。



沈伯洋稱，2019後，他們家就比較難訂貨，沈父也已有6年沒去大陸，“現在去應該會直接被逮捕，我們是全家都被制裁”。



沈伯洋4日發文，未否認父親曾與大陸廠商貿易合作，僅說自己家是貿易商“是維基百科就有寫的事情”；他進一步解釋，家里貿易事業主要是做非洲和南美洲，假設厄瓜多要開賣場販售腳踏車，他們就會幫忙進貨，看客戶需求可能從日本、台灣、大陸進口，日本最常訂挖土機和發電機、韓國可能是不鏽鋼、大陸是汽車零件、台灣則是布料等等，一切都取決於客戶要買什麼樣的東西，“這樣可以被操作成‘洗產地’？”



關於父親從商爭議，沈伯洋進一步說明，從小爸爸就常問我要不要接生意，但因為我們主要是做非洲和南美洲，一定要會說西班牙文，我學法律，只學德文和日文，一直對生意興致缺缺。