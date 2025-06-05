李在明為何獲51%女性票？郭正亮：會玩民粹

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／第三度挑戰韓國總統寶座的共同民主黨候選人李在明，終於以48.8%的得票率勝選，並於4日立即宣誓就職成為總統。前“立委”郭正亮4日在政論節目指出，第三名的李俊錫30歲以下年輕票拿將近25%，就像柯文哲，但造成了分裂，李在明又很會玩民粹，最終得票率比賴清德要好多了。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮4日在政論節目《綠也掀桌》提到，李在明有一些主張，民粹買票味道很重，他上次跟尹錫悅選的時候，“這一點得到我的支持，禿頭納健保！”全世界沒有人這樣幹的，禿頭又不是病，竟然主張禿頭納健保，自己看了都快笑出來，這是有點為了增加一點支持率就喊出來的民粹主張。



郭正亮指出，看李在明這次的競選過程，一下狗啊、一下貓的，他蠻會玩這些的，表演性質蠻重的。如果不是這樣，女生為什麼51%支持他？因為女生“不政治”的比較多，韓國男生是很政治的。所以很多左派不支持李在明，同一個年齡層可以差到20%。第三名的李俊錫年輕人得到25%！



郭正亮說，“他（李俊錫）就是柯P！”主持人問，是不是跟台灣的選民結構有點像？郭說，雖然也是因為對手分裂而當選，但李在明一度拿到約49.1%，也接近5成，比賴清德好多了！李俊錫就受到批評，怎麼可以脫黨參選？因為他也是國民力量黨的，類似親民黨那樣。事實上那一年（2000年）跟陳水扁選，如果連戰跟宋楚瑜合，也是會贏。李俊錫比較小，但他幾乎集中了大部分改革派的年輕人。



郭正亮強調，所以李俊錫在30歲以下的年輕票，拉了將近25%。如果一對一的話，大概就會是50比50，非常接近！韓國就是親美、反美兩大勢力，左派跟右派兩大勢力。而且這次投票率大概創亞洲新高，78%！接近79%。其實李在明就是因為尹錫悅當選的，因為很多人要作一個“表態”。