國民黨轟綠砍地方補助款　心中沒人民

國民黨召開記者會，左起凌濤、江怡臻及鄧凱勛。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）“行政院”統刪地方一般性補助款27%、新台幣636億元，引起地方政府反彈，多個中國國民黨執政縣市集體提出訴願。國民黨今天召開記者會質疑，“賴政府”非法且不合理刪減地方補助款，“連主計處長都下車了，衹有卓榮泰還在車上，不肯下來，繼續往錯誤的地方越走越深”，顯示民進黨心中沒有人民，衹有政治鬥爭與惡鬥。



國民黨今日召開“明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？” 記者會，包括智庫副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、發言人鄧凱勛人等出席。



凌濤指出，卓榮泰左手對總預算大造謠，右手違法大刪減地方一般性補助款636億元，昨天主計長陳淑姿已經“下車”，說明這是由卓榮泰拍板定案，“這就是決策黑箱”，“由上而下的政治拍板”，而且陳坦承，過去未曾刪除過地方一般性補助款，“行政院”在決定刪除前也沒有與地方政府進行討論，“這就是踐踏制度”。



凌濤提到，主計處提供“行政院”減債息，債息、地方補助各刪半，以及地方補助款全刪等3種選擇方案，結果卓榮泰的選擇是全砍，這非常惡劣。他指出，桃園市受到“行政院”刪減一般性補助款的影響，包括弱勢社福被砍了11.4億，教育被砍5.5億，基礎設施被砍3.6億，據桃園市政府盤點，包括孩子通學步道改善、中途學校、中輟生追蹤輔導、幼教經費、公共化幼兒園幼教經費、營養午餐等經費全部被砍，社福部分包括敬老三節禮金、凍卵營養金、老人健保補助、假牙補助等經費全被“中央”沒收，這就是“中央政府”懲罰市民的例證。