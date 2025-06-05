柯文哲出庭　北院勘驗硬碟聚焦小沈1500

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，台北地方法院日前裁定再延押2月。柯文哲5日再度出庭，法庭今聚焦勘驗從柯家搜索到的硬碟“小沈 1500 沈慶京”的文件資料夾，爭執1500到底是錢還是時間？



另外熱議的柯文哲“Woman”資料夾清涼照則應不在今勘驗範圍內。



台北地方法院5日開庭，將勘驗行動硬碟“A1–37”、中國國民黨籍台北市議員應曉薇便當會影像、柯文哲聲請的2021年9月9日台北市都委會783次會議。此外，柯文哲和威京集團主席沈慶京委任辯護律師還聲請希望勘驗的前台北市副市長彭振聲偵訊光碟，但因為其總長多達3個多小時，法官諭知將擇期再勘驗。



柯文哲上午9點半從台北土城看守所被提訊至北院，下囚車時依舊是黑灰白短髮、塑膠框眼鏡、雙手上銬、短袖短褲、夾腳拖，神情自若。沈慶京、應曉薇也隨後下囚車，坐在輪椅上的沈慶京因身上裝的廔管都是血，被緊急送回北所就醫。



柯文哲妻子陳佩琪與民眾黨公職、支持者一早也如期出庭旁聽，民眾黨主席黃國昌、白委張啟楷在“立院”工作告一段落也會趕過去。



台北地檢署起訴書指出，“A1–37”硬碟在柯文哲家中臥室查獲，上面還有手寫“2023.02.23備份”的字樣，裡面除了柯文哲各個時期的照片備份外，還有大量過去在台大醫院時期的文件和醫學資料、對時事的評判、自己的政治擘劃、自他人處攫取的檔案等。其中還有一個檔名為“工作簿.xlsx”的EXCEL檔，其中記載“2022/11/1 小沈 1500 沈慶京”等文字，被認為是柯文哲收受款項的證據。柯日前出庭則是否認不知硬碟從哪來或被灌什麼資料就確定是他的。