台中法拍詐團千萬豪車轟動　民眾搶便宜

千萬超跑麥拉倫被法拍，吸引民眾鑑賞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）台中地檢署偵辦“神說國際”、“中華資金”等公司涉嫌違法吸金新台幣30億元，檢警針對不法集團查扣大批不動產與豪車，今天將一批豪車執行法拍變現，標的物包括麥拉倫GT、賓利V8等新台幣千萬元等級豪車，現場儼然“超跑拍賣會”，底價約以市價二分之一開拍，吸引大批民眾前來搶便宜。



主打將傳統標會結合科技創新，標榜自創“標會自動續標系統”的神說國際網路、中華資金公司，上月中旬被台中地檢署查出涉嫌非法吸金，檢方在搜索15處據點後，查扣公司帳戶、名車、房屋等動產、不動產，保全金額達新台幣30億元，同時聲押禁見陳姓負責人獲准，其餘6名幹部各命20萬元至300萬元交保。



不法集團被扣押的豪車5日執行拍賣，包括一輛新車價新台幣1260萬元的麥拉倫GT，以及身價高達1380萬元的賓利Continental GT V8，還有保時捷Macan S、BMW X6、BMW iX電動休旅、雙賓士GLC300等共8輛名車，依法扣押後交由行政執行署變價處理。



“法務部”行政執行署台中分署表示，希望透過公平、公正、公開的拍賣方式，讓不法所得回歸社會，守護全民權益。每一輛車的拍出，都是“國家”對不法勢力的宣戰、對社會的承諾，也是民眾參與守護正義的機會。歡迎有興趣的民眾把握入手機會，以優惠價格搶下夢幻逸品。